New York, "Troppo grassa per volare": modella XXL perde metà del suo peso

"Signora, in un solo sedile non ci entra. Dovrà comprare un altro biglietto". Questo è ciò che si è sentita dire Rosie Mercado a giugno 2011 quando è salita sull'aereo che da Las Vegas doveva portarla a New York . Ma la modella XXL si è sentita umiliata e ha deciso di porre rimedio al problema. In 4 anni ha perso più della metà del suo peso.

Incoronata con tutti i suoi 186 kg "Face of Full Figured" della Fashion Week newyorkese nel 2010, la 35enne ha deciso di cambiare totalmente aspetto. Con un rigido regime alimentare e un costante esercizio fisico Rosie Mercado ha raggiunto il traguardo dei 91 kg, più della metà del suo vecchio peso e ora è in attesa di arrivare all'obiettivo fissato a 80 chilogrammi.



"Ora mi amo veramente e apprezzo ogni singolo momento che vivo e respiro. Quando ero più grossa - ha rivelato la modella in un'intervista - semplicemente non riuscivo a seguire lo stile di vita che volevo. Ora non potrei essere più felice".



Rosie Mercado ha confessato di aver avuto un periodo molto stressante dopo le tre gravidanze e il divorzio nel 2008 e sono stati proprio i figli ad aiutarla nel suo cambiamento radicale: "Hanno creduto in me e mi hanno sostenuta a ogni passo".



La modella ha ammesso che "non è stato il percorso più semplice, e ho avuto i miei alti e bassi, ma quando confronto la qualità della mia vita di adesso a quella di prima, so che ne è valsa la pena". E a chi volesse intraprendere un cambiamento di stile di vita come il suo, Rosie Mercado ha dedicato una sola frase: "Sono la prova che, se segui e persegui le tue idee, i sogni possono diventare realtà".