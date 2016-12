New York, treno si schianta contro un'auto bloccata sui binari: sette morti

13:05 - Sette persone sono morte nel nord dello Stato di New York quando un treno carico di pendolari si è scontrato con un'auto che stava attraversando i binari nella cittadina di Valhalla. Lo hanno reso noto fonti ufficiali, secondo cui nello scontro sono anche rimaste ferite almeno 12 persone.

In un primo momento si era diffusa la voce che le auto finite contro il treno erano due. In realtà l'impatto, violentissimo, è avvenuto contro una Jeep Cherokee, che poi è stata trascinata sulle rotaie per oltre 150 metri, prima che il treno riuscisse a fermarsi. Nello scontro, la motrice del treno e l'auto hanno preso fuoco.



Il treno era partito poco prima delle sei del pomeriggio dalla Grand Central Station, nel cuore di New York, ed era diretto a Nord, lungo la Harlem Line. Lo scontro è avvenuto 45 minuti dopo, a una trentina di chilometri da Manhattan. Secondo un portavoce della Metro North, la Jeep stava attraversando le rotaie quando il passaggio a livello si è abbassato per l'arrivo del treno, ed è rimasta bloccata. L'autista, una donna, è scesa dall'auto e si e guardata intorno, poi è salita di nuovo a bordo tentando di spostare l'auto ma il treno, formato da dieci vagoni e con circa 800 persone a bordo, è arrivato e l'ha investita in pieno.



Secondo le fonti le vittime sono proprio la donna e sei dei passeggeri del treno. Tutti i passeggeri sono stati evacuati rapidamente e almeno 400 di loro sono stati raccolti in una vicina palestra.