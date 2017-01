New York, treno deraglia a Brooklyn: decine di feriti

76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C

Il bilancio provvisorio dei feriti sarebbe salito a 103. Secondo il New York City Fire Department (FDNY) i feriti non sono in pericolo di vita e sono trattati direttamente sul posto.



"Al momento il ferito più grave ha una frattura a una gamba", ha commentato il governatore di New York Andrew Cuomo, accorso sul luogo dell'incidente. "Questo è quello che stiamo monitorando in questo momento. Una gamba rotta non è un bene, ma siamo stati in situazioni peggiori", ha concluso.