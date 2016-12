New York Times:Trump si contraddice,nella sua squadra molti lobbisti

Nuovo affondo del New York Times al neo presidente Donald Trump che in campagna elettorale si era fatto promotore dell'anti-sistema. "Il tycoon - gli rimprovera il quotidiano - sta riempiendo il suo team per la transizione con consulenti aziendali e lobbisti. Professionisti che arrivano dalle stesse industrie per le quali sono chiamati a definire le basi regolatorie". Il Nyt fornisce alcuni esempi come Jeffrey Eisenach, che ha lavorato per Verizon.