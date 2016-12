New York Times: "La svolta verde della Cina: chi produce gas lo paga"

Il presidente cinese Xi Jinping si prepara ad assumere un impegno storico sul clima, annunciando l'inizio di un programma nazionale nel 2017 che limiterà e metterà un prezzo alle emissioni di gas serra. Lo riporta il New York Times citando un esponente dell'amministrazione americana, secondo il quale la mossa creerà un sistema di cap-and-trade che rappresenta un sostanziale passo in avanti per ridurre le emissioni da parte delle grandi industrie.