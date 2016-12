New York Times contro Trump: "Uno spaccone che dice falsità"

Una "spaccone" che dice "falsità" e che ha condotto una campagna fatta di "insulti personali" e "nazionalismo xenofobo". Così il New York Times attacca Donald Trump in un editoriale. "I nostri presidenti sono dei modelli per le generazioni dei nostri figli", Trump "è il modello che vogliamo per loro?". La storia del tycoon è fatta di "bancarotta" e di avventure come la Trump University, sulla quale "stanno indagando dopo varie denunce per frode".