New York Times attacca Trump: un bugiardo al comando

"The liar in chief", un bugiardo al comando. Il New York Times ha catalogato in maniera dettagliata tutte le "palesi bugie" che Donald Trump ha detto dal giorno del suo giuramento ed insediamento alla Casa Bianca: una al giorno - si sottolinea - nei primi 40 giorni. Non scordando come l'ascesa politica del tycoon è stata costruita proprio su una bugia: Barack Obama non è nato in America.