New York, stop "Guglielmo Tell" a MetOpera per polvere sospetta

L'esecuzione dell'opera "Guglielmo Tell" è stata interrotta al Metropolitan Opera di New York dopo che durante lo spettacolo un membro del pubblico ha sparso della polvere non identificata in direzione dell'orchestra. La performance pomeridiana è stata quindi cancellata in seguito all'incidente, così come lo spettacolo serale previsto de "L'italiana in Algeri". Non sono ancora chiari i dettagli sull'episodio: le autorità stanno indagando.