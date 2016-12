New York, sparatoria a festa Halloween: 17enne ricercato per omicidio

Gli omicidi sono avvenuti in un appartamento di Newburgh, dove era in corso una festa in costume per Halloween. Le vittime sono due ragazze: Omani Free, di 18 anni, e Tabitha Cruz, di 20. Parenti, amici e vicini di casa hanno improvvisato una marcia antiviolenza davanti al palazzo dove è avvenuto il crimine, davanti al quale sono stati lasciati fiori e ricordi per le due vittime.