New York, sindaco De Blasio "killer" della marmotta Chuck

L'incidente, se così si può chiamare, è del febbraio scorso, ma da allora non se ne è più parlato. C'è chi dice, "perché si doveva tacere delle conseguenze. Parliamo del sindaco di New York Bill de Blasio, allo zoo di Staten Island prende in braccio la marmotta Chuck ma la fa cadere maldestramente l'animale. Un reporter del New York Post scopre che l'animale è morto una settimana dopo e che lo zoo, sovvenzionato al 50% dall'ufficio del sindaco, ha deliberatamente tenuta segreta la morte del roditore.