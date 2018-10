New York, schianto tra una limousine e un altro mezzo: 20 morti

Almeno 20 persone sono rimaste uccise in un pauroso incidente stradale a Schoharie, nello Stato di New York. Una limousine che trasportava una comitiva verso una festa di matrimonio si è scontrata con un altro mezzo per cause ancora da accertare. Secondo alcuni testimoni la limousine viaggiava a forte velocità.

Lo schianto è avvenuto all'incrocio fra la State Route 30 e la State Route 30A nella contea di Schoharie, a circa 40 chilometri di distanza dal capoluogo dello Stato, Albany. Secondo il New York Post, sulla limousine era in corso una festa di matrimonio. Lo schianto con l'altro veicolo, per la polizia di New York, è avvenuto intorno alle 13:55 locali di sabato. L'Albany Times Union riporta che la limousine è sbandata finendo nell'affollato parcheggio di un ristorante, l'Apple Barrel cafe, dove si sarebbe schiantata su alcuni passanti. Non è chiaro quante delle vittime si trovassero all'interno dei due veicoli coinvolti e quante invece fossero passanti a piedi.