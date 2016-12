New York, ritardi su voli aerei

Alcuni "problemi tecnici" a un centro di controllo dell'ente che regola l'aviazione civile negli Stati Uniti hanno procurando diversi ritardi ai voli nella zona di Washington e New York. Non si pensa a un incidente o a un attacco hacker, si precisa, ma si sta indagando su un problema al sistema informatico nel centro della Faa in Virginia. L'American Airlines ha fatto sapere che il disagio si estenderà a tutti i voli della East Coast.