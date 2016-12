05:53 - Mario Cuomo, l'ex governatore dello stato di New York, è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. "E' di buon umore e ringrazia tutti per il sostegno e gli auguri", ha fatto sapere l'ufficio dell'attuale governatore, Andrew Cuomo, suo figlio, citato dal New York Times. Mario Cuomo ha 82 anni ed e' stato governatore dello Stato di New York per tre mandati, dal 1983 al 1994.