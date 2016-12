New York, rafforzata la sicurezza

23:55 - Il dipartimento della Polizia di New York ha rafforzato le misure di sicurezza per gli agenti chiedendo loro di indossare sempre i giubbotti anti proiettili e di evitare, al momento, di pattugliare zone non assegnate. La misura avviene il giorno dopo l'uccisione di due poliziotti a Brooklyn. Intanto, in una conferenza stampa, la famiglia di Rafael Ramos, uno dei due agenti uccisi, ha invitato la comunità alla "coesistenza pacifica".