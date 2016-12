New York, proteste per svastica e scritta pro-Trump in un parco

Almeno 300 persone, tra cui il Adam Horovitz, cantante dei Beastie Boys, hanno protestato contro "un crimine dell'odio" legato all'elezione di Donald Trump. In un parco di Brooklyn, intitolato al bassista scomparso dei Beastie Boys, Adam Yauch, sono infatti comparse una svastica e la scritta "Go Trump". "L'odio non ha spazio a Brooklyn, a New York o in America. Unitevi a noi domenica contro i messaggi d'odio", ha scritto Horovitz su Twitter.