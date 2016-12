New York, polizia uccide afroamericana di 66 anni: nuova polemica sui metodi "razzisti" degli agenti Usa

New York, polizia di nuovo sotto accusa per l'uccisione di una cittadina afroamericana di 66 anni, residente nel Bronx, freddata con vari colpi di pistola dagli agenti, accorsi su segnalazione di un vicino. La vittima, Debora Danner , era stata trovata nella sua abitazione completamente nuda, con delle forbici in mano. Stando a quanto riferito, avrebbe cercato di aggredire i poliziotti. La donna soffriva di schizofrenia.

Secondo quanto riferito dal dipartimento di polizia, infatti, Danner era già nota alle autorità, per via delle numerose chiamate giunte al 911 - il pronto intervento americano - a causa dei suoi comportamenti bizzarri. Una vicina racconta di un episodio in cui sarebbe stata perfino "portata via con una camicia di forza, mentre gridava".



Tuttavia, molti osservatori si chiedono come mai non sia stato impiegato il taser al posto della pistola, per reagire all'attacco di una signora non certo giovanissima.