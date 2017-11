New York, palazzo di sette piani in fiamme nel cuore di Manhattan

Un incendio è divampato in un edificio di sette piani a Manhattan, nell'area di Hamilton Heights. Circa 200 pompieri sono intervenuti sul posto e le fiamme, anche se alimentate dal vento, sono al momento sotto controllo. Secondo le informazioni preliminari, non ci sarebbero feriti. Le cause dell'incendio, scoppiato sulla 144ma strada, non sono ancora chiare.