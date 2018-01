New York, nuovo incendio nel Bronx: 16 feriti, 4 sono gravi

Almeno 16 persone sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un palazzo di 12 piani nel Bronx, a New York. I vigili del fuoco precisano che quattro persone sono in gravi condizioni. Le fiamme sarebbero divampate in un negozio di mobili al piano terra. Si tratta del secondo incidente del genere in pochi giorni e nel medesimo quartiere: il 29 dicembre 12 persone erano infatti morte nel rogo provocato da un bambino che giocava con i fornelli.