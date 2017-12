New York, minimo storico di omicidi: dal 1990 -87%, e calano gli agenti uccisi

I fattori - L'attuale sindaco Bill de Blasio ha portato avanti qualche riforma in merito alla polizia. In particolare, si è cercato di compiere uno sforzo riguardo ai comportamenti della polizia, per evitare di esasperare la tensione soprattutto nelle aree più problematiche della città. Gli agenti, così, stanno usando la forza in modo meno letale, hanno ridotto il numero di arresti e limitato pratiche detestate come lo "stop and frisk", cioè le perquisizioni a campione per la strada.



Le differenze in base ai luoghi - Il calo di omicidi è comune alle grandi città, come Chicago e Detroit, ma nei centri minori, come Charlotte o Baltimora, si registra la tendenza opposta.



In calo anche le morti degli agenti - Ad oggi sono 128 gli agenti che hanno perso la vita in servizio, 44 dei quali uccisi da un colpo di pistola. Solo lo scorso anno ne erano morti 135, di cui 64 uccisi da armi da fuoco. In sessant'anni, solo il 2013 aveva consegnato più positivi, con 116 poliziotti deceduti. Le ragioni di questo miglioramento vanno ricercate sia in equipaggiamenti e addestramento più sicuri, sia in maggiore collaborazione con la popolazione.



Le segnalazioni di stupro aumentate - In controtendenza rispetto a tutti quelli elencati, negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di stupro. Determinante in questo senso sembrano essere state le denunce delle donne a partire dal "caso Weinstein" e la campagna social #meetoo.