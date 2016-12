4 aprile 2015 New York, maxi rissa al casinò: botte da orbi tra almeno 400 persone Non è chiaro il motivo scatenante della violenza, si ipotizza un regolamento di conti tra gang rivali. Quattro persone arrestate, diversi feriti Tweet google 0 Invia ad un amico

15:32 - Una rissa di massa è scoppiata venerdì sera, intorno alle 22, al Resorts World Casinò, nel Queens, non lontano dall'aeroporto newyorchese JFK. Almeno 400 persone sono state coinvolte nei disordini, come provano i video pubblicati da uno dei presenti. Sono volati calci e pugni, ma non solo: diversi arredi e decorazioni sono stati utilizzati come armi improprie. Secondo il "New York Daily News" non è chiaro il motivo per cui la lotta sia iniziata, si ipotizza un regolamento di conti tra gang rivali. Di certo c'è che i disordini sono proseguiti anche nel parcheggio dove la polizia e la sicurezza del locale hanno faticato a sedare gli animi. Diverse ambulanze sono dovute intervenire per medicare i feriti, tra i quali alcuni agenti di polizia. Quattro persone sono state arrestate.