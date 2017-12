New York, l'attentatore: "Vendetta per raid di Israele contro Gaza"

L'attentato a Port Authority, la stazione centrale dei bus di New York, è stato compiuto per "vendetta nei confronti di Israele per le azioni e i raid sferrati contro la popolazione di Gaza". E' quanto avrebbe dichiarato agli investigatori Akayed Ullah, il 27enne bengalese arrestato dalla polizia americana dopo l'esplosione. "Hanno bombardato il mio Paese", aveva affermato in precedenza l'attentatore.