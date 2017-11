New York, killer: "Scelto giorno di Halloween per uccidere di più"

Sayfullo Saipov, il killer di New York, voleva continuare a uccidere sulla pista ciclabile: puntava infatti ad arrivare da Tribeca al ponte di Brooklyn, compiendo un percorso di diversi chilometri. E' quanto emerge dai documenti con cui le autorità lo accusano di terrorismo. Saipov ha spiegato agli investigatori di aver scelto di colpire a Halloween perché "ci sarebbe stata più gente in giro" e quindi per uccidere un maggior numero di persone.