New York, incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower

Incendio al cinquantesimo piano della Trump Tower, a New York. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco che hanno isolato la zona. Dall'edificio si è alzata una colonna di fumo nero. Per ora non sono riportati feriti. Né è stata accertata la causa. La Trump Tower, sulla quinta strada a Manhattan, ospita il quartier generale della Trump Organization e gli appartamenti privati del presidente americano che ora si trova a Washington.