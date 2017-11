New York, il sindaco Bill de Blasio: attacco ai nostri valori

"Questo è stato un attacco ai nostri valori". Lo afferma il sindaco di New York, Bill de Blasio, sottolineando che l'attacco di martedì non cambierà la città. "Non vediamo altre minacce a New York, ma chiediamo a tutti di restare vigili", ha aggiunto de Blasio. "In termini di morti, questo è stato il peggiore attacco a New York dall'11 settembre", ha affermato il capo della polizia di New York, James O'Neill.