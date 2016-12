New York, il Papa prega a Ground Zero: "Atto insensato, qui si respira dolore"

Commossi gli abbracci e le strette di mano all'ombra della Freedom Tower, che sorge proprio accanto al Memorial. In piazza, insieme a tantissimi cittadini di New York e turisti, anche gli ex sindaci della Grande Mela Rudolph Giuliani e Michael Bloomberg.



"Questo luogo di morte si trasforma anche in un luogo di vita, di vite salvate, un canto che ci porta ad affermare che la vita è sempre destinata a trionfare sui profeti della distruzione, sulla morte, che il bene avrà sempre la meglio sul male, che la riconciliazione e l'unità vinceranno sull'odio e sulla divisione", ha detto ancora il Pontefice.



"Religioni siano forze di pace e giustizia" - Durante l'incontro interreligioso all'interno del Memorial di Ground Zero, alla presenza dei rappresentanti di fede ebraica e musulmana, Bergoglio ha aggiunto: "Spero che la nostra presenza qui sia un segno potente delle nostre volontà di condividere e riaffermare il desiderio di essere forze di riconciliazione, forze di pace e giustizia in questa comunità e in ogni parte del mondo".



"Abbiamo bisogno di bandire i nostri sentimenti di odio, di vendetta, di rancore - ha proseguito Francesco -. Chiediamo al cielo il dono di impegnarci per la causa della pace. Pace nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre scuole, nelle nostre comunità. Pace in quei luoghi dove la guerra sembra non avere fine. Pace sui quei volti che non hanno conosciuto altro che dolore. Pace in questo vasto mondo che Dio ci ha dato come casa di tutti e per tutti. Soltanto, pace".