New York, identificate ultime due vittime: sono cittadini americani

Sono state identificate le ultime due delle otto vittime dell'attacco terroristico di New York. Si tratta di due giovani americani: Darren Drake, 32enne di New Milford, New Jersey, e di Nicholas Cleves, 23enne di New York. Il primo era stato impiegato nel locale consiglio per l'educazione, il secondo, laureatosi recentemente, lavorava come ingegnere informatico. Delle altre vittime, una era una donna belga e cinque erano amici argentini.