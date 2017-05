A terra per colpa di una torta di compleanno. O meglio, per una lite tra steward scoppiata per il dolce messo nella cappelliera dai passeggeri, fatto spostare, ma non nel posto giusto, fino all'intervento della polizia aeroportuale che ha fatto scendere tutti i contendenti, famiglia diretta a Las Vegas per festeggiare compresa. "Si erano molto agitati e per la sicurezza del volo è stato necessario non farli partire, ma rimborsare i biglietti", ha spiegato la compagnia JetBlue finita nella bufera dopo la diffusione del video di un passeggero, che ha ripreso la situazione che ha coinvolto la famiglia Burke.