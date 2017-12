New York, esplosione alla stazione dei bus vicino a Times Square | Fermato un 27enne: "Ho agito per vendetta"

Un ordigno è parzialmente esploso a Port Authority, la stazione centrale dei bus a New York tra la 42ma strada e l'Ottava Avenue, non lontano da Times Square. La polizia ha fermato un 27enne originario del Bangladesh, Akayed Ullah, che ha dichiarato di aver agito per vendetta: "Hanno bombardato il mio Paese". Sono quattro le persone rimaste ferite: nessuno è in pericolo di vita. Le linee della metropolitana di New York A, C ed E sono state evacuate.