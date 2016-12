11 ottobre 2014 New York, Edward Snowden "torna" in città Si tratta di una statua di quasi tre metri dell'artista Jim Dessicino, esposta in occasione di un festival di arte itinerante Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:41 - Venerdì mattina gli abitanti di New York si sono trovati davanti a un ospite inaspettato: nel centro di Manatthan, a Unione Square Park, ecco infatti apparire una statua di Edward Snowden. La talpa del Datagate, opera di quasi tre metri dell'artista Jim Dessicino, è stata fatta sgombrare dopo alcune ore perché l'esposizione non era stata autorizzata. Ma la sparizione è durata poco: ecco infatti poche ore dopo Snowden riapparire sulla 14esima strada: l'opera fa parte infatti di un festival che ha come scopo proprio quello di portare l'arte in posti insoliti e improvvisati della città.