New York, "diamante della pace" battuto all'asta per 6,5 mln dollari

Il "diamante della pace" è stato battuto all'asta a New York per 6,5 milioni di dollari. Lo riporta la Bbc. Ad aggiudicarsi l'enorme pietra da 709 carati è stato Laurence Graff, presidente della Graff Diamonds. La metà dei proventi della vendita saranno investiti, come promesso, dal governo della Sierra Leone per migliorare le condizioni di vita nel piccolo villaggio di Koryardu, dove il gigantesco diamante è stato trovato.