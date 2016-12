New York, Cuomo: "Al momento no prove di terrorismo internazionale"

"Ancora non ci sono prove che l'esplosione di New York sia dovuta a un attacco terroristico, ma le indagini sono in corso". Lo ha detto il governatore di New York Andrew Cuomo, annunciando anche che saranno "schierati mille uomini" a garanzia della sicurezza di obiettivi sensibili, come le stazioni. Una decisione presa, sottolinea Cuomo, "a titolo precauzionale, anche se al momento non c'è ragione per credere che ci sia un'ulteriore minaccia".