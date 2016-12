New York, crolla gru tra Wall Street e Ground Zero: un morto e diversi feriti

Una gru è crollata in pieno centro a Manhattan causando almeno un morto e diversi feriti . Due di loro sarebbero in gravi condizioni. Lo riferiscono i vigili del fuoco di New York . L'incidente è avvenuto nel quartiere Tribeca tra Broadway e Church street, a due passi da Wall Street e da Ground Zero. La vittima si trovava all'interno di un'automobile centrata in pieno dalla gru.

Available CTTF Auxiliary Officers, PLEASE RESPOND TO THE COMMAND in regards to a Crane Collapse in lower Manhattan. pic.twitter.com/ragM8kbBAQ

#FDNY operating on scene of crane collapse at 40 Worth St & W Bdwy in Manhattan. 1 fatality confirmed, 2 serious pic.twitter.com/6aUjhB7J4o

#FDNY on scene of crane collapse at 40 Worth St & W Bdwy in Manhattan. 1 patient confirmed DOA, 2 serious pic.twitter.com/NLGhUGgTgI

La vittima provocata dal crollo della gru era un uomo di 38 anni che viveva nella zona dell'Upper West Side di Manhattan. Si trovava all'interno di un'auto. I due feriti gravi sono una donna di 45 anni e un uomo di 83 anni, investiti dai detriti caduti dagli edifici colpiti dalla enorme gru.



La lunga gru rossa si è abbattuta sulla strada per una lunghezza di due isolati. Le immagini sui social network sono impressionanti. Molti dei feriti sarebbero stati colpiti dai detriti dei palazzi travolti nella caduta della gru. A causa del vento il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha ordinato di mettere in sicurezza tutte le gru della zona.



Dopo l'incidente, accaduto per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 8.30 ora locale, le 14.30 in Italia, le strade dell'area circostante sono state chiuse.



Timori per una fuga di gas - L'intera area di Lower Manhattan è stata evacuata a causa di una fuga di gas provocata dall'incidente. Lo ha detto il primo cittadino della Grande Mela. Testimoni parlano di un forte odore di gas in tutta la zona.