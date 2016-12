16 settembre 2016 13:06 New York, Bill De Blasio "spegne" il wi-fi gratuito:

le colonnine attirano senzatetto ed esibizionisti I punti pubblici di connessione nella Grande Mela sono durati solo pochi mesi, troppe le segnalazioni di abuso del servizio

Polemiche a New York per la decisione di disattivare, almeno temporaneamente, i 400 punti di connessione wi-fi pubblica e gratuita inaugurati appena sette mesi fa. Troppe le segnalazioni di abuso del servizio arrivate a LinkNyc, l'operatore che finora ha gestito le colonnine della Grande Mela. Gli spot (in diversi casi) si sono trasformati infatti in breve tempo in un bivacco di senzatetto, malviventi ed esibizionisti sorpresi a masturbarsi tra la gente.

La disattivazione del wi-fi pubblico è stata avvallata dal sindaco Bill De Blasio, che ha valutato le proteste di cittadini e negozianti. Nei sette mesi di funzionamento del servizio, questo è diventato un problema per la costante presenza di homeless attorno alle colonnine, spesso muniti di sedie o appoggi per poter navigare su internet anche per ore. Rilevato anche l'utilizzo da parte di criminali e malviventi, oltre che di uomini intenti a guardare film porno, con annessi atti osceni per le strade della metropoli.