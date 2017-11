New York, Bill de Blasio rieletto sindaco per il secondo mandato: "Un messaggio alla Casa Bianca"

"Questa sera, New York ha mandato un messaggio alla Casa Bianca. Il nostro messaggio è che non si possono voltare le spalle ai valori della propria città, perché la vostra città combatterà" ha commentato de Blasio sfidando così apertamente Trump. Il sindaco di New York, che ha incentrato tutta la propria campagna elettorale sulla difesa dei newyorkesi, ha ottenuto il 66,1% dei consensi contro il 28,1% della rivale repubblicana Nicole Malliotakis, stando ai risultati riguardanti il 97% dello spoglio. Tra gli applausi dei suoi sostenitori, al Brooklyn Museum, De Blasio, italo-americano di 56 anni, ha aggiunto: "Noi difenderemo il sistema sanitario. Difenderemo gli immigrati (...) perché quando vengono attaccati, siamo tutti attaccati!".



Queste elezioni hanno visto altre importanti affermazioni democratiche. Come quella di Ralph Northamm che sarà il prossimo governatore della Virginia, dopo aver sconfitto il repubblicano Ed Gillespie in quello che è stato considerato un test elettorale un anno dopo la vittoria di Donald Trump alle presidenziali. E infatti proprio Trump su Twitter ha criticato duramente Gillespie. "Ha lavorato sodo ma non ha abbracciato me o ciò che rappresento - ha scritto -. Non dimenticate: i repubblicani hanno vinto quattro seggi alla Camera su quattro, e con l'economia che produce cifre record continueremo a vincere, anche più di prima!".



Vittoria democratica anche in New Jersey dove Phil Murphy è stato eletto governatore del New Jersey battendo il repubblicano Kim Guadagno, vice del governatore Chris Christie che ha concluso il suo mandato travolto da scandali e critiche.



Due senatori "Gop" non si ricandidano - Due deputati repubblicani di lungo corso hanno annunciato che non si ripresenteranno per la rielezione alla Camera al prossimo appuntamento elettorale, scegliendo invece la pensione. E vanno così ad allungare la lista dei membri del Congresso repubblicani che, dall'inizio della presidenza Trump, hanno deciso di non ricandidarsi per un altro mandato a Caitol Hill. Si tratta del deputato del New Jersey Frank LoBiondo, 71enne giunto al suo dodicesimo mandato, che nell'annunciare la sua decisione ha sottolineato la "rescente polarizzazione politica" nel paese e il fatto che a suo avviso non esiste più un centro. Poco dopo un simile annuncio è giunto dal 69enne Ted Poe del Texas, che è nell'ala conservatrice dei repubblicani. Si apre così la battaglia per i due seggi, in particolare il secondo è comunque ritenuto una roccaforte repubblicana. Con il ritiro di LoBiondo e Poe sono piu' di venti i repubblicani che hanno annunciato l'intenzione di non candidarsi.