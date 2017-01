New York, "avvistata" una balena nell'East River

La guardia costiera che pattuglia il porto di New York ha individuato una balena nell'East River. E ha postato sul suo profilo Twitter una foto dell'insolito 'turista'. La balena è stata vista nuotare lungo le rive dell'Upper East Side di Manhattan, vicino a Gracie Mansion, dove vive il sindaco. In realtà, hanno spiegato dalla Guardia Costiera, gli agenti non hanno visto la balena, ma l'hanno riconosciuta da alcune foto che sono state diffuse.