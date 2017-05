New York, auto travolge pedoni a Times Square: uccisa una ragazza

Paura a New York, auto piomba sui pedoni 1 di 22 Twitter Twitter Paura a New York, auto piomba sui pedoni 2 di 22 Twitter Twitter Paura a New York, auto piomba sui pedoni 3 di 22 Twitter Twitter Paura a New York, auto piomba sui pedoni 4 di 22 Twitter Twitter Paura a New York, auto piomba sui pedoni 5 di 22 Twitter Twitter Paura a New York, auto piomba sui pedoni 6 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 7 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 8 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 9 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 10 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 11 di 22 Twitter Twitter Paura a New York, auto piomba sui pedoni 12 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 13 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 14 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 15 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 16 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 17 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 18 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 19 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 20 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 21 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni 22 di 22 Ansa Ansa Paura a New York, auto piomba sui pedoni leggi dopo slideshow ingrandisci

Un 26enne del Bronx già arrestato per guida in stato di ebbrezza - La polizia di New York ha fatto sapere che la persona arrestata è un 26enne del Bronx, che in passato era stato arrestato due volte per guida in stato di ebrezza. Il ragazzo, il cui nome sarebbe Richard Rojas, guidando contromano ha travolto la folla. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra la 45.ma strada e Broadway.



Il sindaco de Blasio: "La vittima è una donna, non è terrorismo" - Il sindaco di New York, Bill de Blasio, subito accorso sul luogo dell'incidente ha ribadito: non è un atto di terrorismo. Le autorità hanno comunque hanno rafforzato i controlli nei luoghi strategici. La vittima è una giovane donna, ha detto de Blasio, senza però rivelare il nome e l'età della ragazza.



Trump al corrente della situazione - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato "della situazione a Times Square e continuerà a ricevere aggiornamenti". E' quanto riferisce su Twitter il portavoce della Casa Bianca, Sean Spicer.