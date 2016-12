New York, auto su folla: 3 feriti

Paura nel cuore di Manhattan, dove un'auto ha investito la folla ferendo in maniera grave tre persone. L'incidente è avvenuto sulla 5th Avenue, davanti al cubo di cristallo dell'Apple Store e di fronte allo storico edificio dell'Hotel Plaza che affaccia sull'entrata sud del Central Park. L'auto nella sua corsa, dopo aver travolto i pedoni (in gran parte turisti) è finita sul marciapiede. Il guidatore è stato anch'egli ricoverato in ospedale.