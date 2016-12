24 ottobre 2014 New York, attacca due agenti con un'accetta e li ferisce gravemente: ucciso Zale Thompson, 32 anni, ha aggredito i poliziotti mentre erano di pattuglia nel Queens. Per le autorità "non ci sono indicazioni che l'aggressore fosse legato a gruppi dell'estremismo islamico" Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:52 - Due poliziotti sono rimasti feriti, uno in modo grave, dopo che un uomo armato di accetta li ha aggrediti mentre pattugliavano le strade del Queens, a New York. L'aggressore, ucciso dalla polizia, è è stato identificato come Zale Thompson, 32 anni. Aveva un profilo Facebook con la foto di un combattente islamico. La polizia ha però spiegato che "non ci sono indicazioni che l'aggressore fosse legato a gruppi dell'estremismo islamico".

La polizia fa sapere comunque che l'aggressore aveva pubblicato su Youtube e Facebook dichiarazioni che mostravano "un'inclinazione al razzismo e tendenze estremiste". Pare che dalle conversazioni, inoltre, chiacchierasse in generale di terrorismo con un amico. Thompson aveva anche un precedente penale in California ed era stato cacciato dalla Marina. L'Fbi ha sottolineato che l'incidente "ha reso necessario aumentare il livello di guardia" tra le forze dell'ordine e nel governo "contro attacchi casuali", soprattutto dopo l'attentato al Parlamento di Ottawa, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un soldato.



In base a una prima ricostruzione, grazie anche a un video ricavato dalla scena del crimine, l'aggressore di New York aveva preso di mira il gruppo di 4 poliziotti mentre camminavano su Giamaica Avenue, nel Queens, e li stava seguendo nascondendosi dietro la pensilina di un autobus. Quando un fotografo freelance li ha fermati per scattare una foto, Thompson si è lanciato verso di loro e li ha colpiti con l'accetta.



Uno dei poliziotti, Kenneth Healey, una recluta di 25 anni, è stato ferito alla testa ed è ricoverato in condizioni gravi, ma stabili; l'altro collega al braccio. Gli altri due poliziotti hanno aperto il fuoco contro l'aggressore, uccidendolo, ma uno dei proiettili ha colpito alla schiena una giovane di 29 anni che è stata ricoverata in ospedale e sottoposta a un intervento. Le sue condizioni sono stazionarie, ma non è ancora fuori pericolo.