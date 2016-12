New York: Arrestata la "sposa seriale" Matrimonio con dieci immigrati

15:06 - Liana Barrientos, 39enne residente a New York di origini dominicane, è stata accusata di aver sposato ben dieci uomini tra il 1999 e il 2010. La donna si sposava, facendosi pagare, per far ottenere al marito provvisorio la Green Card, necessaria per lavorare negli Usa. L’ultimo matrimonio avvenuto nel marzo del 2010, con un uomo Malese, fece insospettire un detective del distretto del Bronx aprendo un'indagine sulla donna dominicana e scoprendo la sua attività.

New York: una donna, dieci mariti di Tiziana Sapienza

Gli agenti del Bronx hanno scoperto con grande sorpresa che la Barrientos cambiava spesso i luoghi in cui sposarsi, presentando sempre documenti autentici e nel 2002 era arrivata a farlo ben sei volte. La Barrientos è stata condotta nella Corte Suprema del Bronx con l’accusa di aver dato informazioni false nella documentazione matrimoniale ma la donna si è dichiarata non colpevole.



Si è scoperto che tra un matrimonio e l’altro divorziava con alcuni dei mariti ma nel momento dell’arresto è risultato che era ancora sposata con otto uomini, tutti provenienti da paesi come Pakistan, Mali, Egitto e Turchia. Uno dei mariti, Rashid Rajput originario del Pakistan, è stato arrestato dalla task force antiterroristica americana e rispedito nel suo paese d’origine.



La signora Barrientos non era estranea alle forze dell’ordine come risulta dalla sua fedina penale in cui sono presenti precedenti per possesso di stupefacenti, inoltre subito dopo l’uscita dal tribunale è stata nuovamente fermata in compagnia della figlia dagli agenti di polizia per non aver pagato l’accesso alla metropolitana newyorkese.