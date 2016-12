New York, allarme bomba all'aeroporto Jfk Controlli su un aereo, ma nessun ordigno

E' scattato l'allarme bomba all'aeroporto Jfk di New York. L'allerta era per un volo dell'American Airlines in arrivo da Barcellona: i 200 passeggeri e nove membri dell'equipaggio sono stati fatti sbarcare precipitosamente dal velivolo a causa di un "problema di sicurezza". Dopo i controlli del caso non è emerso nulla di anomalo e l'allarme è rientrato.

Poco dopo l'atterraggio l'aereo era subito stato portato in una zona dello scalo nella quale vigili del fuoco e unità cinofile hanno dato il via a perquisizioni e controlli.



La minaccia, secondo quanto riferisce Cbs News, è arrivata via telefono, come ha reso noto la polizia aeroportuale. "Ci hanno detto di prendere i nostri bagagli e scendere", ha raccontato uno dei passeggeri del volo, Jacob Rosenberg, citato dal Daily News, aggiungendo che ancora "non ci sono dettagli".



Ai passeggeri è stato ordinato di scendere direttamente sulla pista. Una volta usciti dall'aereo, sono stati costretti ad aspettare circa mezz'ora prima di essere accompagnati con i bus-navetta al terminal dell'aeroporto.