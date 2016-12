00:59 - Un poliziotto è stato aggredito a New York, all'indomani dell'uccisione di due agenti a Brooklyn. E' successo nella stazione del 28esimo distretto: in base alle prime informazioni, un uomo è entrato dentro l'edificio e lo ha aggredito, spezzandogli un braccio. Al momento non sono disponibili altre informazioni, nè vi sono elementi che colleghino l'episodio con le tensioni razziali degli ultimi mesi negli Usa.