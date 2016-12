New York, aggredisce agente: ucciso

A Penn Station, nel cuore di Manhattan, un uomo ha tentato di colpire con un martello un'agente donna. L'aggressore, come riporta la Nbc, è rimasto ucciso dai colpi esplosi dalla polizia. Già martedì a New York era scattato l'allarme per un'aggressione, sempre con un martello, ai danni di due donne a Union Square. Un altro ragazzo era stato colpito tra la 35esima Strada e la Sesta Avenue. Non è chiaro se si tratti della stessa persona uccisa oggi.