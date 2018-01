New York, aeroporto Jfk allagato: voli internazionali cancellati

Una perdita d'acqua ha allagato una zona dell'aeroporto internazionale Jfk di New York, causando la sospensione dei voli internazionali e aumentando i già forti disagi legati alle conseguenze del 'ciclone bomba', che hanno comportato cancellazioni e lunghi ritardi. Lo rende noto la Port Authority di New York e New Jersey. L'incidente si è verificato al terminal 4 e i passeggeri sono già stati dirottati verso altri terminal.