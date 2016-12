New York, a Central Park spunta una misteriosa lapide di Donald Trump

Per alcune ore gli avventori di Central Park, a New York, hanno potuto far visita alla "tomba" di Donald Trump. Una lapide del tycoon è infatti misteriosamente apparsa nel polmone verde di Manhattan. Rapidamente rimossa, non è sfuggita però ai molti che l'hanno prontamente postata online. Sulla lapide, oltre a nome e anno di nascita del candidato alla nomination repubblicana, anche un epitaffio: "Made America Hate Again" ovvero "Ha fatto sì che l'America odiasse di nuovo", frase che scimmiotta lo slogan del politico che recita: "Make America great again" ovvero "Rendiamo l'America di nuovo grande".