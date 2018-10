New York, a 107 anni è il barbiere dei Guinness

Tutti lo cercano e tutti lo vogliono, perché nessuno può vantare un'esperienza come la sua: 95 anni di onorata carriera e a 107 anni Anthony Mancinelli non ha nessuna intenzione di andare in pensione. "Sono nato in Italia, vicino a Napoli", racconta ai microfoni dell'inviata NewsMediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, "ho cominciato a fare il barbiere qui in America quando avevo 12 anni, da allora non mi mancano i clienti".