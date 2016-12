New York: 33enne esce di prigione, gli sparano dopo 15 minuti

11:31 - Gli hanno sparato 15 minuti dopo essere uscito di prigione. È successo a un 33enne, ex detenuto del carcere di media sicurezza vicino a Otisville, nella cittadina di Mount Hope, Orange County, vicino a New York City. L'uomo è riuscito a raggiungere la vicina stazione ferroviaria dove qualcuno ha chiamato il 911. La polizia di Stato ha dichiarato che l'uomo ha subito un intervento chirurgico, ma non ha rilasciato informazioni sulle sue condizioni. Gli agenti stanno cercando due uomini che sono stati visti lasciare in macchina il luogo dell'aggressione.