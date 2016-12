New Orleans, esplosione: un morto

05:56 - Una piattaforma petrolifera è esplosa al largo delle coste di New Orleans provocando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. I feriti sono curati nell'infermeria della piattaforma, ma non si conoscono ancora le loro condizioni. I danni sono limitati all'area dell'esplosione, le cui cause sono ignote, e non è stato riportato nessun pericolo per l'ambiente. La piattaforma è di proprietà della Fieldwood Energy di Houston.