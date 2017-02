New Orleans, auto travolge folla durante parata: decine di feriti

Una trentina di persone, alcune delle quali in modo grave, sono rimaste ferite quanto un autoveicolo è piombato sulla folla che assisteva alla parata di Carnevale di New Orleans, la "Krewe of Endymion". Secondo il The Times-Picayune l'incidente è avvenuto intorno alle 6.45 di ieri sera, ora locale. Un portavoce della polizia, ha affermato che "secondo i primi accertamenti una dozzina di persone sarebbero in condizioni critiche".