New Jersey, in arrivo il divieto di scrivere sms camminando per strada

Scrivere messaggini con il cellulare mentre si cammina potrebbe presto diventare illegale in New Jersey. La deputata dello Stato americano Pamela Lampitt, infatti, ha introdotto una misura contro i pedoni che prevede fino a 15 giorni di carcere o 50 dollari di multa per chi scrive al cellulare mentre cammina. "I pedoni distratti rappresentano un potenziale pericolo per se stessi e per gli altri sulle strade", ha spiegato la Lampitt.