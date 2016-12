New Hampshire: Sanders avanti

Nel primo sondaggio Nbc News/Wall Street/Marist effettuato dopo i caucus dell'Iowa, il candidato per la nomination democratica in vista della Casa Bianca, Bernie Sanders, mantiene un vantaggio di 20 punti percentuali in New Hampshire sulla rivale Hillary Clinton. Sanders registra il 58% delle preferenze mentre Hillary è al 38%, un dato sostanzialmente immutato rispetto allo stesso rilevamento condotto la scorsa settimana.